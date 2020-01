SKY – Emergenza terzini: ecco chi giocherà contro la Fiorentina!

Nelle ultime partite, il problema della squadra allenata da Gennaro Gattuso è stato quasi sempre legato al centrocampo e al reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, purtroppo, le cose non miglioreranno nel prossimo match contro la Fiorentina. Infatti, Koulibaly, Maksimovic e Ghoulam non hanno ancora recuperato del tutto mentre Mario Rui salterà la partita per squalifica. Con ogni probabilità quindi, tornerà Luperto titolare affiancato da Manolas e sulle fasce, ci saranno Hysaj e Di Lorenzo con uno dei due che dovrà sacrificarsi per andare a ricoprire il ruolo del terzino portoghese.