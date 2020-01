Sembrava tutto fatto e invece no: come riportato da Sky lo scambio tra Roma e Inter che aveva come protagonisti Spinazzola e Politano potrebbe saltare.

Il motivo è dovuto ad un cambio di formula richiesto all’ultimo dall’Inter: solo prestito senza obbligo. La Roma non è disposta ad accettare perchè queste non erano le condizioni iniziali.

La situazione già nella serata di ieri si era infittita con il club nerazzurro che aveva chiesto ulteriori prove fisiche per Spinazzola prima dell’ufficialità.