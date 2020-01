Napoli – Fiorentina, i precedenti sorridono a Gattuso: un dato rincuora gli azzurri

Il Napoli affronterà la Fiorentina di Iachini per la prima gara del girone di ritorno di questa Serie A.

Gli azzurri sfideranno per la 140esima volta, la 70esima in casa partenopea. Il club, attraverso comunicato ufficiale sul sito, abitualmente rende noti i precedenti tra le due compagini:

Questo il bilancio dei 69 precedenti al San Paolo: 32 vittorie Napoli, 21 pareggi, 16 successi Fiorentina.

Ultima vittoria del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A:

15 settembre 2018 – Napoli v Fiorentina 1-0

Ultimo pareggio del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A:

10 dicembre 2017 – Napoli v Fiorentina 0-0

Ultima sconfitta del Napoli in casa contro la Fiorentina in Serie A:

23 marzo 2014 – Napoli v Fiorentina 0-1