Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, il Torino di Walter Mazzarri si sta rifacendo il look. In particolare i movimenti sembrano esserci in attacco: Iago Falque è in uscita direzione Spal e Amin Younes è stato scelto dal mister granata per sostituire.

L’attaccante del Napoli dunque sembra vicino al passaggio al Torino.