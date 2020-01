GRAFICO: Napoli – Fiorentina, per Gattuso è emergenza difesa: novità in porta

Archiviato in modo positivo l’impegno di Coppa Italia rispettivamente con Perugia ed Atalanta, Napoli e Fiorentina inaugureranno questo girone di ritorno con il posticipo delle 20.45 sul prato del San Paolo.

Nonostante un piccolo segnale di recupero, Gattuso dovrà comunque stringere la cinghia ed improvvisare una nuova difesa per fronteggiare i viola: indisponibili Malcuit e Maksimovic, squalificato Mario Rui e in forse Koulibaly, il tecnico calabrese non ha molta scelta per quanto riguarda il pacchetto difensivo.

Centrocampo sostanzialmente verso la conferma dei soliti tre, considerando il poco allenamento svolto dai neo arrivati Demme e Lobotka.

Attacco che dovrebbe restare inalterato, con Milik che ha riposato in Coppa ed Insigne in ottima forma; qualche dubbio potrebbe invece portarlo la fascia destra, con un Callejon non nel suo momento migliore ed un Lozano che ha dato ottime impressioni in occasione della sfida infrasettimanale.