FOTO – San Paolo svuotato, Napoli in passivo con i ricavi dallo stadio

E’ di questi minuti il grafico elaborato dal noto sito Calcio & Finanza, quotidianamente occupato a stimare le cifre che ruotano intorno a questo sport, che tende ad evidenziare il netto calo di profitti che il Napoli di De Laurentiis ha subito lo scorso anno rispetto a quello precedente.

Lo schema si riferisce ai milioni incassati dal singolo club per la vendita dei biglietti per le gare casalinghe e confronta i dati con la stagione successiva. Nello specifico, la società partenopea è ampiamente fuori dalla top 20 europea, avendo fatto registrare un netto calo dei profitti quantificabile in un -16,3%.