Gianluca Gaetano andrà in prestito secco alla Cremonese. Come anticipato circa un’ora fa (clicca qui per l’articolo), il giovane centrocampista della Primavera partenopea lascerà il gruppo allenato da Gennaro Gattuso per fare una breve esperienza formativa agli ordini di Rastelli.

Di seguito la foto ed i saluti che il classe 2000 ha riservato al popolo azzurro su Instagram: