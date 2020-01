Nel corso di Radio Marte è intervenuto Raffaele Auriemma, giornalista e tifoso del Napoli e ha parlato di James Rodriguez: “Sono 4 anni che è solo una figurina e non gioca più a calcio. Dobbiamo ringraziare ADL perchè oggi ci saremmo trovati con il colombiano sullo stomaco in una pessima situazione. Inoltre dobbiamo capire che i grandi nomi, le grandi star sono loro a doverti scegliere e non tu a loro”.