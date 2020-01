Twitter, Scotto: “Per far spazio a Lobotka bisogna fare un’altra cessione”

Il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un aggiornamento per quanto riguarda le cessioni del Napoli. Come si legge, le cessioni di Tonelli e Gaetano non sarebbero sufficienti a liberare un posto in lista per Stanislav Lobotka, siccome va ceduto uno straniero. Il maggiore indiziato sembrerebbe essere Amin Younes.

