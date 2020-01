Nonostante le smentite (di facciata) che arrivano dal club, il ds Giuntoli sta per affondare il colpo in direzione Konstantinos Tsimikas. L’esterno sinistro della nazionale greca potrà essere acquistato per una somma che va tra i 6 e gli 8 milioni di euro, ma prima ci sarà da sistemare Ghoulam.

Con il Lione, ma soprattutto con il Marsiglia, è stata aperta una discussione per arrivare ad un prestito fino a giugno.

Fonte: Tuttosport