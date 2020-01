Alex Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della manifestazione di Junior Tim Cup:

“È un’emozione incontrare questi ragazzi, anche loro, come me da piccolo, sognano di arrivare in Serie A. Io misi i guanti da bambino e non li ho più tolti! Difficile arrivare nel massimo campionato, si ha bisogno di dedizione, impegno e il volersi migliorare ogni giorno!”.