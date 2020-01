La Gazzetta su Insigne: “Sta tornando ai suoi livelli. Gioca meglio per un motivo”

“Diventa così il pomeriggio di Lorenzo Insigne che nel suo stadio non segnava addirittura dal 5 maggio (al Cagliari). E rompere il ghiaccio, psicologicamente, diventa importante per il capitano che giocherà con i suoi le prossime tre gare consecutive al San Paolo (Fiorentina, Juventus e poi Lazio in Coppa) e scendere in campo con maggiore fiducia, per un giocatore che può diventare decisivo, è fondamentale. Tra l’ altro sabato sarà il turno di quella Viola, l’ altra squadra in stagione cui ha realizzato una doppietta.

Al di là dei gol, Lorenzinho convince come già sabato scorso contro la Lazio. La sua gamba «gira meglio» per dirla ciclisticamente, e questo lo porta a una corsa più continua, anche in chiave di copertura. Ma soprattutto la maggiore velocità lo porta a essere più imprevedibile e difficile da marcare per gli avversari”.

Così La Gazzetta dello Sport ha commentato quella che sembra una vera rinascita per il capitano azzurro, grazie a una ritrovata condizione fisica.