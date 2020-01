Il Mattino su Demme: “Buona la prima. Richiesta specifica di Gattuso al nuovo centrocampista azzurro”

Buona la prima. A Diego Demme non tremano le gambe nemmeno per un momento. Certo, la bolgia del San Paolo sarà un’ altra cosa (ieri circa 17mila) ma quello che ha visto è già un assaggio che conta. Perché i tifosi hanno fatto sentire la propria vicinanza nonostante le curve praticamente deserte anche a causa dell’ ennesimo sciopero da parte dei gruppi organizzati.

L’ ESORDIO Ma torniamo al nuovo acquisto che a metà ripresa di piazza al centro del centrocampo e si mette a dirigere le operazioni. «Demme è un ragazzo che è stato capitano del Lipsia per tanti anni: conosce il gioco del calcio ed è un palleggiatore», ha spiegato Gattuso. «Qualche volta ha lasciato un buco davanti alla difesa, ma ci sta: si sta allenando da due giorni con noi. Da qui in avanti, però, ci deve dare pulizia nel gioco perché riesce a far girare bene la squadra: Nel complesso sono contento da lui e so che può migliorare ancora tanto». Molto più di una semplice benedizione da parte di Ringhio, evidentemente soddisfatto dalla prima prova di Demme. Il ragazzo, infatti ha dimostrato subito personalità nelle giocate nello stretto, ma anche nel recupero palla. Già contro la Fiorentina, quando l’ avversario sarà di altro livello, dovrà dimostrare di che pasta è fatto. Di sicuro non ha paura di giocare a uno tocco e di andare ad attaccare gli avversari nella loro metà campo. Lo ha apprezzato anche tutto il San Paolo, tanto più che il Napoli era alla disperata ricerca di un uomo d’ ordine come lui.

Fonte: Il Mattino