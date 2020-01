Arrivano voci insistenti dall’Inghilterra riguardo un possibile approdo in Premier per Fernando Llorente, infatti secondo informazioni riportate dal britannico ‘Daily Star‘, il numero 9 spagnolo potrebbe tornare al Tottenham, visto che con Gattuso le possibilità di giocare si sono ridotte drasticamente. La squadra di Mourinho allo stesso tempo è in fase di valutazioni dopo il ko fisico di Kane cerca un attaccante e sta guardando in Serie A: un nome caldo potrebbe essere anche Piatek del Milan