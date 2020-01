CdS: “Napoli-Fiorentina, emergenza totale per Gattuso. Le ultime sugli indisponibili”

E a questo punto anche con la Fiorentina sarà emergenza. Piena. E non sono valutazioni: è proprio Gattuso, dopo il Perugia, a stilare il bollettino medico del Napoli per filo e per segno. Con tanto di particolari.

Bilancio: Koulibaly non sarà rischiato fino a che l’ edema non risulterà del tutto assorbito, perché con gli infortuni muscolari non si scherza; Maksimovic è ancora alle prese con le sessioni di terapia; Mertens sarà valutato oggi, al rientro dal ciclo di cure di Anversa, ma non tocca il pallone da un bel po’; Ghoulam riprenderà a lavorare con il gruppo al cinquanta percento (“Cinquanta o sessanta”, testuale). E per di più, ieri Luperto ha saltato la Coppa per un attacco influenzale, Malcuit deve percorrere ancora chilometri dopo l’ intervento al crociato e Mario Rui è squalificato. E vai di alchimie: sabato al San Paolo serviranno anche quelle, per scegliere la migliore formazione. Una formazione quasi da inventare…

Fonte: Corriere dello Sport