Il giornalista Enzo Bucchioni ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Sportiva e ha parlato anche di Lorenzo Insigne:

“Insigne ha bisogno di cambiare aria per capire il suo livello, a Napoli si sta incartando. Io lo vedrei bene ovunque, magari non in Premier. Per gli Europei non mi discosterei dal gruppo della qualificazione“.