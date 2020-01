Tuttosport – Napoli, ADL si inserisce per un obiettivo dell’Inter: le ultime

Olivier Giroud, bomber del Chelsea, è in uscita dai Blues ormai da tempo. Su di lui si è mossa fortemente l’Inter, che pare aver trovato già l’accordo con il calciatore. Sull’attaccante, però, si è inserito anche Aurelio De Laurentiis, provando a cedere in cambio Llorente in prestito. Per il francese ci prova anche l’Everton di Ancelotti, ma i nerazzurri restano in vantaggio. L’intenzione è di accelerare definitivamente la trattativa una volta ceduto Politano. Lo riporta l’edizione odierna di Tuttosport.