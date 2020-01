Zazzaroni: “Ho fatto una chiacchierata con Giuntoli, ecco cosa pensa di Demme e Lobotka”

Questa sera alla trasmissione “il bello del calcio” sul Canale 21, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha rilasciato diverse informazioni su una chiacchierata con il Direttore Sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Fra i tanti argomenti è saltata fuori anche una parentesi su Demme e Lobotka, i due nuovi acquisti in mediana del Napoli che Giuntoli ha acquistato per rinvigorire il centrocampo azzurro e magari avere un’alternativa in più per Gennaro Gattuso. Infatti afferma Zazzaroni, l’obbiettivo del Napoli era proprio quello di avere una doppia alternativa in quella posizione in modo tale da non arrivare con gli uomini contati, come è successo nelle ultime partite con il reparto difensivo.