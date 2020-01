L’infortunio di Zaniolo ha cambiato i piani, in casa Roma. Come rivela Gianluca Di Marzio, in 24h la Roma ha imbastito una trattativa per Politano, proponendo all’Inter lo scambio con Spinazzola.

La trattativa potrebbe chiudersi addirittura domani, favorita dal fatto di avere gli stessi agenti. Si ragiona sulle formule e nelle prossime ore ci saranno nuovi contatti per limare le cifre e chiudere definitivamente l’operazione.