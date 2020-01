Termina a reti inviolate, il primo tempo, di Parma-Lecce, match che conclude la 19esima giornata di Serie A.

Prima frazione di gioco che non ha viaggiato su ritmi molto elevati, per entrambe le squadre. L’occasione più importante è stata del Parma, con Kucka, di testa, mentre per il Lecce molti tentativi di portarsi in vantaggio, con dei tiri da fuori area.