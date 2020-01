Repubblica: “Napoli-Perugia, gara fondamentale in chiave Europa. Tre giocatori sicuri del posto da titolare”

Napoli-Perugia rischia di diventare per gli azzurri la strada maestra per non uscire dopo dieci anni dall’ Europa. Vincendo la Coppa Italia infatti, il Napoli avrebbe accesso diretto all’Europa League.

Il terzo torneo stagionale non potrà essere snobbato, insomma, anche se potrebbe offrire un’ occasione di riscatto a Lozano, Elmas e Meret, che spera di riprendersi il suo posto tra i pali. Ai tanti problemi si è aggiunto pure il rebus del portiere: pane per i denti di Ringhio. « Certo che mi aspettavo una situazione difficile, altrimenti non mi avrebbero chiamato».

Fonte: Repubblica