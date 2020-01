Report allenamento: lavoro personalizzato per Ghoulam, Koulibaly in palestra

Nella seduta pomeridiana al Centro Tecnico, gli azzurri hanno preparato il match contro il Perugia, valido per gli ottavi di finale di coppa Italia, in programma al San Paolo domani alle ore 15:00. Allenamento sul campo 2 invece, per la squadra che ha svolto la prima fase di attivazione. Dopodiché, allenamento basato sulla velocità ed infine partita a campo ridotto.



Terapie per Maksimovic, lavoro personalizzato per Ghoulam e allenamento svolto in palestra da Koulibaly.



Palestra anche per Karnezis che ha rimediato un trauma distorsivo alla caviglia destra ieri durante l’allenamento.