Stando a quanto riferisce la redazione di Radio Marte, Diego Demme sarà convocato per la gara contro il Perugia in programma domani alle ore 15 al San Paolo. L’ex capitano del Lipsia potrebbe partire dal 1′ oppure entrare a gara in corso. Discorso diverso per l’altro acquisto Lobotka che, invece, potrebbe fare il suo esordio in maglia azzurra sabato contro la Fiorentina.