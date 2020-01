RADIO KKN – Ugolini: “Lobotka non c’era a Castel Volturno! Sul mercato deve fare attenzione ad un reparto”

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista di Sky Sport, Massimo Ugolini, ha parlato delle ultime in casa Napoli:

“Lobotka non si è visto a Castel Volturno e, in questi giorni dovrebbe rientrare Mertens. Per quanto riguarda il mercato, il Napoli deve stare attento anche al reparto offensivo, vista la volontà si portare avanti il progetto, anche la prossima stagione. Ballottaggio Ospina-Meret? Gattuso preferisce un portiere bravo con i piedi e anche questo apre ad una profonda riflessione”.