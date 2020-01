Napoli-Perugia, i convocati di Cosmi: recupera Caviglia, out Capone. Iemmello guida gli umbri

Sono stati appena diramati da Serse Cosmi i convocati del Perugia per la gara di domani sera al San Paolo contro il Napoli, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Gli umbri arrivano in Campania in piena emergenza: dopo l’infortunio di Angella, sono indisponibili anche Capone e Mazzocchi. Di seguito la lista completa.

Portieri: Albertoni, Fulignati, Vicario.

Difensori: Falasco, Gyomber, Nzita, Rodin, Rosi, Sgarbi.

Centrocampisti: Balic, Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Caviglia.

Attaccanti: Buonaiuto, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.