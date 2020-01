Il Mattino: “Capitolo uscite, le ultime sulle possibili cessioni”

La settimana che inizia oggi può essere quella buona per la definizione del trasferimento – sarebbe un ritorno – di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria. Il centrale era pronto a raggiungere Genova già sul finire della passata settimana, ma l’ operazione ha subito un rallentamento last minute.

Anche Luperto si sta guardando attorno visto lo scarso impiego con Gattuso, ma al momento il Napoli non sembra intenzionato a privarsi di lui. In uscita anche Gaetano che piace a Cremonese e Cosenza, mentre solo più in là si potrebbero sbloccare le cessioni di Llorente e Younes.

Fonte: Il Mattino