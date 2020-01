Nuova avventura per l’ex azzurro Pepe Reina. Come rivela l’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il portiere spagnolo sta per fare il suo ritorno in Premier: dopo il Liverpool, lo attende l’Aston Villa:

“Ci sono le firme di Pepe Reina all’Aston Villa e Asmir Begovic al Milan: in arrivo gli annunci”, ha comunicato, su Twitter, il giornalista di Sky Sport.

Il tweet: