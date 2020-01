CdS: “Non solo centrocampisti, nuova tentazione dalla Premier per rinforzare la difesa”

Al Napoli è venuta la tentazione di pensare ad un trentatreenne (ad aprile), ma di qualità, come Jan Vertonghen: va in scadenza, a giugno, con il Tottenham, ci sono stati ripetuti colloqui con il suo entourage che hanno creato spiragli e spinto a una serie di riflessioni. E’ una ipotesi tenuta lì, anche perché il Progetto in genere sfugge a certe scelte d’età avanzata (Llorente è stata un’eccezione) e però non si sono registrati novità, non perché si possa pensare che si chiuda in tempi rapidi.

Ma se il belga dovesse aver voglia di andar via dalla Premier, per cominciare ad allestire il proprio futuro, il Napoli sarebbe pronto ad accelerare.

Fonte: Corriere dello Sport