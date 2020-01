CdS: “Lobotka, c’è attesa per l’ufficialità. Ecco quando potrebbe arrivare”

In fin dei conti, mancano appena centoquaranta caratteri perché Lobotka «arrivi» a Napoli: e dopo averla sognata per due anni, lasciandosi cullare dai racconti di Marek Hamsik e lusingare dai complimenti che invece gli arrivavano direttamente da Castel Volturno, cosa volete che sia un tweet!

Ma ci vuole tempo, un giorno o due, perché la burocrazia ha un ritmo che non si può prevedere, scandisce la lettura (e la necessaria) traduzione delle pagine dei contratti a modo suo, soprattutto quando c’ è di mezzo il week-end. L’ accordo è fatto (venti milioni dilazionati in tre stagioni, quattro di bonus complicati da ottenere) e anche Lobotka è contento di aver ottenuto un milione e centomila euro sino a giugno 2025. Poi ci sono gli altri aspetti, sono quelli federali, che costringono ad attendere la foto di rito, il benvenuto a Napoli e la stretta di mano che renda operativo l’ affare ormai chiuso. Però a Lobotka poi male non è andata, perché l’ accoglienza è stata decisamente invitante: giornata di sole, cielo limpidissimo da poter ammirare Capri in lontananza e riposo (anche mentale) assoluto. Potrà allenarsi quando sarà ufficiale l’ acquisto e, semmai, scoprire anche il San Paolo sabato sera, con la Fiorentina. 140 caratteri sono niente.

Fonte: Corriere dello Sport