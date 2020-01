Verso Napoli-Perugia: i precedenti contro Cosmi sorridono ai partenopei

Il prossimo avversario del Napoli sarà il Perugia martedì prossimo. A guidare gli umbri ci sarà Serse Cosmi che non vanta grandissimi precedenti contro il Napoli: l’ex tecnico dell’Udinese, infatti, da allenatore ha perso tre volte e pareggiato una su quattro partite contro il Napoli.

Il primo scontro tra Cosmi e gli azzurri c’è stato nella stagione 2000-01 quando, all’epoca allenava sempre il Perugia, in un Perugia-Napoli finita 1-1. Le altre tre sconfitte invece ci sono state in un Brescia-Napoli in Serie B ed in Serie A con uno 0-2 contro il Livorno e mentre era alla guida del Lecce con lo stesso risultato.