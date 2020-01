Tuttosport – Asse Inter-Milan, coinvolti 3 giocatori

Secondo quanto sostenuto da Tuttosport, durante la prossima settimana ci sarà un incontro tra le dirigenze delle due squadre milanesi, in chiave calciomercato. Questo perchè il Milan sarebbe interessato, oltre a Matteo Politano, anche all’uruguaiano Matias Vecino e a Roberto Gagliardini, che attualmente non riescono a trovare un posto fisso nel 3-5-2 di Antonio Conte. L’Inter invece vorrebbe fare un tentativo per portare in nerazzurro l’ivoriano Frank Kessiè, quasi sempre adoperato da mister Pioli.