Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe messo gli occhi sul difensore greco Kostas Tsimikas attualmente in forza all’Olympiakos. Il giovane 23enne andrebbe a rinforzare la corsia di sinistra in attesa di sviluppi riguardo la situazione di Faouzi Ghoulam, che dal 27 ottobre, cioè dalla partita pareggiata a Ferrara contro la Spal, non è stato convocato nemmeno una volta.