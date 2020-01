CdS – Napoli-Perugia, probabile convocazione per Demme e Lobotka

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, i due nuovi acquisti del Napoli Stanislav Lobotka e Diego Demme potrebbero essere subito arruolati per la sfida di martedì al San Paolo contro il Perugia, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Le ultime pratiche burocratiche sono state sistemate e i due sono a tutti gli effetti dei calciatori del Napoli, in questi giorni si stanno allenando con il gruppo e nulla esclude che Rino Gattuso potrebbe pensare addirittura di adoperarli a partita in corso.