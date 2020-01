Secondo quanto riferito dai media spagnoli, Luis Suarez potrebbe seriamente operarsi nel corso di questo weekend a causa di una lesione al menisco, rimediata in Supercoppa Spagnola durante Barcellona–Atletico Madrid . In caso di intervento, l’attaccante del Barça rischierebbe circa due mesi di stop, che lo metterebbero in dubbio per la sfida contro il Napoli, in programma martedì 25 febbraio.