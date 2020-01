Mediaset, Sabatini: “Lobotka e Demme sono identici. Ecco perché sono stati presi entrambi”

Il giornalista di SportMediaset, Sandro Sabatini, ha parlato a Radio Sportiva in merito alla situazione interna che sta vivendo la società partenopea con i propri tesserati. Inoltre, ha analizzato il mercato fatto da Giuntoli finora.

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Lobotka e Demme insieme? Perché prendere due calciatori che hanno le stesse caratteristiche. L’acquisto di entrambi preannunciano qualche cessione importante, perché se arrivano due centrocampisti vuol dire che qualcuno parte. Tutto, però, passa in secondo piano quando ci sono problemi tra calciatori e società. In una situazione del genere il mercato non cambia niente”.