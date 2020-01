Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport prima del match col Napoli: “Non vedo l’ora di scendere in campo per giocare una partita davvero importante. Stiamo raggiungendo risultati importanti e dobbiamo continuare come stiamo facendo. Vogliamo capire che pressione faranno gli azzurri e ottenere punti”.