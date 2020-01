Dalla Francia – PSG-Icardi ancora insieme: presa la decisione definitiva sull’argentino

Cercato dal Napoli la scorsa estate, prima di partire alla volta di Parigi, Mauro Icardi sembra aver trovato nuova vità al Paris Saint-Germain. L’edizione odierna de L’Equipe, fa circolare la notizia secondo la quale il futuro dell’attaccante argentino sarà ancora in Francia: Leonardo avrebbe preso la decisione di riscattatare il Bomber ex Inter.

Non sono ancore note le cifre del contratto che legherà Maurito al club fino al 2024, ma una cosa è certa, il PSG verserà senza rimpianti i 70 milioni per strappare l’argentino al campionato italiano. Non si prospetta una nuova rincorsa a Maurito nemmeno per il futuro, dunque, per il Napoli di ADL.