Sky – Verso Lazio-Napoli, la probabile formazione azzurra

Koulibaly, Mertens, Maksimovic e Ghoulam. Ci sono i loro cognomi sulla lista degli indisponibili in vista della delicata sfida contro la Lazio. A livello di formazione Hysaj dovrebbe ancora occupare la corsia desta con Di Lorenzo al centro della difesa al fianco di Manolas. Tra centrocampo e attacco poco o nulla dovrebbe cambiare rispetto alla sconfitta casalinga contro l’Inter. Attenzione però al portiere. Ospina da ‘riflessione’ è diventato certezza. Meret non convocato. Niente ballottaggio in porta visto che ci sarà sicuramente il colombiano.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Zielinski, Allan, Fabian Ruiz; Callejon, Milik, Insigne.

fonte: Sky Sport