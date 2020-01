Napoli, Politano si allontana: l’Inter accantona Llorente e stringe per un altro attaccante

Sembra quasi totalmente esclusa, al momento, la possibilità che Napoli ed Inter riprendano a trattare per lo scambio di attaccanti che vedrebbe coinvolti Llorente e Politano.

Stando alle ultime notizie di Sky Sport, infatti, l’Inter sarebbe vicina a concludere con il Chelsea l’acquisto a titolo definitivo del trentunenne Olivier Giroud, attaccante di peso nell’area di rigore, che sembrerebbe molto convinto dal progetto nerazzurro:

“Ora l’’Inter deve trattare con il Chelsea che chiede 8/10 milioni come indennizzo ma il club nerazzurro non vuole spendere più di 4/5 milioni. Giroud è assolutamente convinto dal progetto, e nonostante abbia altre offerte, l’Inter resta la sua priorità“.