Lazio – Napoli, Inzaghi avverte: “Giochiamo per vincere, ma mi spaventa una cosa del Napoli..”

Il tecnico biancoceleste ha parlato, in conferenza, della sfida di domani con gli azzurri non nascondendo qualche timore nel dover incontrare la formazione partenopea:

“Guardo lo score dell’avversario di domani e comprendo ulteriormente quanto sia scomodo affrontarli. Nelle ultime due stagioni hanno fatto 91 e 79 punti, chiudendo sempre al secondo posto. Quest’anno abbiamo le carte in regola per batterli, ma solo se saremo concentrati al massimo fino alla fine”.

“Il Napoli finora è stato molto sfortunato, tra partite andate male ed infortuni vari non hanno certo brillato per buona sorte. Tuttavia, Gattuso ha tutti gli uomini possibili per farci seriamente male, in più so quanto saranno arrabbiati e feriti. Resteremo concentratissimi”.

“Correa? Mi riservo ancora qualche ora, manca l’allenamento di oggi. Solo al termine di questa giornata farò le opportune valutazioni sulla sua convocazione”.