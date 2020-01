Nella giornata di ieri il neo-acquisto del Napoli Diego Demme ha svolto le visite mediche e ormai si aspetta soltanto il tweet ufficiale di benvenuto. Domani mattina invece sarà il turno di Stanislav Lobotka che si recherà alle 9.30 a Villa Stuart per svolgere come Demme i tradizionali test medici prima della firma sul contratto. La grande novità è la possibile presenza di entrambi nel pomeriggio in occasione di Lazio-Napoli al fianco della dirigenza azzurra, nella tribuna dello stadio Olimpico.