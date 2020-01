Il Napoli lancia una promozione, biglietto di Coppa Italia a 2 euro: i dettagli

Il Napoli ha lanciato una promozione per quanto riguarda la partita di Coppa Italia di martedi alle 15 contro il Perugia. Si potrà acquistare il biglietto per il match a soli 2 euro in tutti i settori dal momento in cui questo verrà accompagnato anche da quello valido per il match contro la Fiorentina in campionato di sabato alle 20:45. Questo vale anche per gli abbonati in campionato. I prezzi da listino, invece, per la gara contro il Perugia sono:

14 euro tribuna Posillipo; 10 euro tribuna Nisida; 7 euro distinti; 8 euro tribuna Family; le due curve 5 euro.

Quelli per la gara contro la Fiorentina, invece, sono:

80 euro tribuna Posillipo; 60 euro tribuna Nisida; 45 euro distinti; 15 euro Tribuna Family (5 euro per gli Under 12); le due curve 25 euro.