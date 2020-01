I precedenti di Lazio-Napoli: i biancocelesti non vincono dal 2012

Domani alle ore 18:00, per la 127esima volta in serie A, si affronteranno Lazio e Napoli, due compagini che al momento stanno attraversando due periodi di forma completamente differenti. I biancocelesti sono a caccia della decima affermazione consecutiva in campionato e cercheranno di sfatare un vero e proprio tabù poiché dal 2012 hanno raccolto appena un punto contro i partenopei tra le mura amiche.



Il Napoli invece, che in trasferta ha un bottino decisamente migliore rispetto a quello in casa nel corso di questa stagione, cercherà di imporsi nuovamente dopo aver espugnato il campo di Reggio Emilia lo scorso 22 dicembre contro il Sassuolo (1-2).