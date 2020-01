Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il rendimento di Fabian Ruiz molto negativo di quest’anno potrebbe spingere gli azzurri ad accettare le avances dei club spagnoli interessati a lui, in particolare il Real Madrid. La squadra di Florentino Perez potrebbe offrire una cifra intorno ai 70 milioni di euro per lo spagnolo che potrebbe esere presa molto in considerazione, soprattutto per giugno. Bisognerà solo capire le intenzioni del Napoli su quali contratti rinnovare e quali no.