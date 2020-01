Sembrava ormai ad un passo dalla chiusura la trattativa tra Napoli e Sampdoria per la cessione ai blucerchiati di Lorenzo Tonelli, difensore centrale classe 1990 mai partecipe del cammino azzurro. Come anticipato ieri, il calciatore ex Empoli sarebbe ben lieto di tornare a vestire la casacca blucerchiata ma – allo stato dei fatti – manca un accordo concreto tra le parti per la somma richiesta per il cartellino.