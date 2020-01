Cessione Demme, bufera in Germania: “Inspiegabile questa operazione”

Bufera in Germania dopo la cessione di Diego Demme al Napoli. I principali quotidiani tedeschi ed anche i tifosi del Lipsia, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, non riescono a spiegare questa operazione. “Come è possibile cedere un giocatore del genere, di soli 28 anni e per una cifra così piccola proprio quando il Lipsia sta cercando di vincere la Bundesliga? È inspiegabile” si legge. Il direttore esecutivo del Lipsia, Oliver Mintzlaff, ha però spiegato che “Diego mi ha pregato di lasciarlo partire e fargli fare un grande passo nella sua carriera“.