CdS: “Lobotka, c’è l’accordo. Un fattore però potrebbe far saltare l’affare”

Ci vuole resilienza, e chi l’avrebbe detto?, per starsene dentro al mercato del calcio e contenere qualsiasi urto, senza rompere, non immediatamente: e ci vuole anche pazienza, che è contenuta in qualsiasi strategia di chi vende e di chi compra, per non ritrovarsi travolti dall’insofferenza.

Ci vuole un’ora o un giorno (o chi può ormai sbilanciarsi sulla relatività del tempo?) perché Stanislav Lobotka riesca a dare un senso ai propri sogni, evitando che restino plastica illusione: «Ci siamo, quasi…». Ed è quello il problema, il quasi. Perché la cifra è fatta, ok il prezzo è giusto, ventuno milioni di euro più quattro di bonus, ma è sulle modalità di pagamento, sulla dilazione, che Celta Vigo e Napoli sono ancora a discutere e lo faranno fin quando non si troveranno a un incrocio: e a quel punto, o la precedenza all’uno o all’altro o lo scontro frontale, perché così succede. Però l’ottimismo avanza meravigliosamente.

Fonte: Corriere dello Sport