CDS – Lazio-Napoli, probabile formazione: Gattuso ha pochi dubbi

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Gattuso è quasi obbligato nel mettere in campo la formazione anti-Lazio. Luperto non è ancora al 100% e l’idea Di Lorenzo centrale non è tramontata, mentre in mezzo al campo il mister ha un dubbio su chi schierare play basso tra Allan e Fabian Ruiz, con Elmas subito pronto a sostituire uno dei due. Davanti si è rivisto un po’ di gioco con Insigne e Callejon che sembrano essersi ripresi e Milik che ha dimostrato ancora una volta di essere una certezza per questo Napoli.