Oggi ci sarà il primo incontro tra Diego Demme e la squadra. Il centrocampista non è ancora ufficialmente un calciatore del Napoli, nonostante abbia superato le visite mediche, a causa di alcuni problemi burocratici, come riporta Il Corriere dello Sport. Il mediano ha firmato un contratto di cinque anni a due milioni di euro a stagione e guarderà in TV la partita di Roma contro la Lazio. Il suo esordio è previsto nella gara di Coppa Italia contro il Perugia, in panchina o in campo.