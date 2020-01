Verso Lazio-Napoli, la probabile formazione azzurra

Contro la Lazio servirà un Napoli diverso rispetto a quello visto lunedì contro l’Inter per cercare di strappare qualche punto ai padroni di casa. In dubbio Meret, che potrebbe lasciare spazio ad Ospina, e Koulibaly. Di Lorenzo verrà quasi sicuramente schierato dal primo minuto, probabile per lui che ritorni sulla fascia con Luperto al centro in coppia con Manolas. Ecco la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-3–3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.